Rexal Ford, il presunto killer di mamma e figlia trovate morte a Villa Pamphili, a Roma, ha inviato un messaggio, prima di scappare in Grecia dove è stato successivamente arrestato, per chiedere ospitalità a un amico. A pubblicarlo in esclusiva è il quotidiano La Repubblica. Nell’audio si sente lo statunitense affermare: “Mia moglie mi ha lasciato, in pratica è tornata con il suo ex fidanzato che ha tanti soldi. Non voleva più la bambina. Non voleva essere più una madre. Quindi sono tornato a Roma da solo insieme alla bambina”. L’uomo, dopo aver parlato di un progetto che sta realizzando, aggiunge: “Mi stavo chiedendo se la tua casa fosse disponibile, se potevamo stare a casa tua io e la bambina. Potremmo passare un po’ di tempo insieme. Poi vorrei tornare negli Stati Uniti o in Inghilterra”.

L’audio risale al 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei due cadaveri a Villa Pamphili. La donna era già morta mentre la bimba, che si sente anche in sottofondo, ancora viva. L’autopsia, infatti, ha chiarito che la donna era morta dai quattro ai cinque giorni prima della figlia.