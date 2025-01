Meloni telefona al padre di Cecilia Sala

Nella serata di ieri, giovedì 2 gennaio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato a Renato Sala, padre della giornalista Cecilia Sala detenuta dallo scorso 19 dicembre nel carcere dei Evin, in Iran.

La premier ha anche ricevuto a palazzo Chigi la madre della reporter, Elisabetta Vernoni [Chi è la madre di Cecilia Sala].

Con i genitori ha voluto parlare dopo il vertice d’urgenza del Governo convocato proprio per fare il punto sulla situazione della 29enne italiana arrestata dal regime degli ayatollah con l’accusa di aver “violato la legge islamica”.

Chi è Renato Sala, il padre di Cecilia Sala

Renato Sala è un importante manager bancario. Dall’aprile 2023 è membro del consiglio d’amministrazione di Banca Monte Paschi di Siena su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Laureato in Giurisprudenza all’Università Sacro Cuore di Milano, il padre di Cecilia Sala vanta una lunga esperienza nel settore delle banche.

Ha iniziato lavorando per la Banca Popolare di Milano, dove a soli 28 anni è stato nominato responsabile dell’Ufficio Studi e dove ha partecipato a importanti commissioni tecniche presso la Banca d0Italia e l’Abi (Associazione Bancaria Italiana).

Passato nel 1983 al Gruppo Imi, è diventato responsabile per Fideuram prima per il Nord Lombardia, poi anche per il Triveneto e per il Centro Sud, con impegni in controllate estere del Gruppo. Ha anche avuto un ruolo di primo piano nella quotazione di Banca Fideuram, prendendo parte a ristretti gruppi di lavoro con i vertici di McKinsey e interfacciandosi con alcuni tra i nomi più rilevanti del panorama finanziario globale.

Agli inizi degli anni Duemila Renato Sala ha partecipato alla fondazione di Keydos, società di consulenza aziendale e strategica, e nel 2004 è stato nominato Senior Advisor per l’Italia del colosso statunitense J.P. Morgan Case Bank.

Dal 2017 fa parte del network del think tank Greenmantle, che si occupa di consulenza macroeconomica e geopolitica e conta 170 aderenti tra Stati Uniti, Europa, Sud America, Cina e Asia Pacifica.

Il padre di Cecilia Sala è inoltre uno dei soci fondatori del Canova Club di Milano, un’associazione filantropica che riunisce manager, professionisti e imprenditori, ed è stato membro del Comitato d’onore dell’edizione 2023 della Ryder Cup di golf, tenuta in Italia.