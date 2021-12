Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato l’introduzione di nuove restrizioni anti-Covid, con il ritorno del lavoro da casa a partire da lunedì prossimo, a causa della diffusione della variante omicron. La nuova variante, considerata maggiormente trasmissibile rispetto alla variante delta, attualmente dominante, ha spinto il governo britannico ad applicare il cosiddetto “Piano b”. Le nuove restrizioni prevedono l’obbligo di certificato vaccinale per accedere a discoteche e locali dove si riuniscono grandi gruppi di persone e l’estensione dell’obbligo di mascherina a gran parte degli ambienti al chiuso.

“Sta diventando sempre più chiaro che la variante omicron si diffonde molto più velocemente della delta”, ha annunciato Johnson in una conferenza stampa trasmessa in diretta televisiva, affermando che in base alle prime analisi, con la nuova variante i casi potrebbero arrivare raddoppiare in meno di 3 giorni.