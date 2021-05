Razzo cinese in caduta domenica, 9 regioni italiane in allerta: “Evitare di stare all’aperto”

La caduta sulla Terra dello stadio principale del razzo cinese “Long March 5B” è prevista alle prime ore di domenica 9 maggio. Secondo le ultime stime della più aggiornati Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad) riportate da Ansa, il rientro è adesso previsto per le 4:52 ora italiana, con un margine di incertezza di 6 ore rispetto alle 9 ore previste in precedenza. Non è ancora possibile stabilire con certezza dove avverrà il rientro del mezzo da 18 tonnellate, usato per il lancio del primo modulo della stazione spaziale cinese Tianhe a fine aprile. Secondo la Aerospace Corporation, un centro di ricerca statunitense, il razzo vuoto “si trova ora in un’orbita ellittica attorno alla Terra” verso cui si sta dirigendo in un “rientro incontrollato“.

Secondo la Protezione civile, tra le possibili traiettorie stimate dei frammenti del razzo, 3 sono quelle che potrebbero interessare l’Italia e riguardano le 9 regioni di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Oltre all’Italia centro-meridionale, i resti del razzo potrebbero cadere in Africa, in Asia meridionale, nell’oceano Pacifico, in Australia, in parte del Nord America, in America centrale e in parte del Sud America.

La Protezione civile, che definisce “remota” la possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sull’Italia, consiglia “a chiunque avvistasse un frammento, di non toccarlo, mantenendosi a una distanza di almeno 20 metri” e di segnalarlo immediatamente alle autorità competenti. Inoltre consiglia di stare lontani da finestre e porte vetrate, affermando che gli edifici sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti.

Il governo cinese afferma che le probabilità che i detriti del razzo causino danni è “estremamente bassa”. Secondo un portavoce del ministero degli Esteri, la maggior parte delle componenti del razzo saranno distrutte durante il rientro nell’atmosfera.

Si tratta del secondo razzo Long March 5B a essere stato inviato nello spazio dalla Cina, dopo il lancio inaugurale a maggio dello scorso anno. Allora i detriti del razzo avevano colpito diversi edifici in Costa d’Avorio, senza causare feriti.