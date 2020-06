Ragazzo italiano scomparso a Londra dopo due anni torna a casa

Una storia a lieto fine quella di Davide Luongo, chef originario di Arzano, in provincia di Napoli. Davide viveva e Londra, dove aveva trovato lavoro in un ristorante. Un giorno di due anni fa era andato a trovare il fratello nel Kent, ma dopo aver fatto ritorno nella City, di lui si erano perse le tracce e nessuno aveva avuto più notizie. Fino ad oggi, quando Davide è stato ritrovato, proprio per le strade di Londra, in uno stato confusionale ma in buona salute.

Il caso di Davide era diventato noto a livello nazionale dopo che la madre Antonella, disperata, si era rivolta al programma di Rai3 “Chi L’ha Visto?”che negli anni si è occupata spesso del caso. In una delle puntate una donna era intervenuta affermando di aver visto Davide per le strade della capitale britannica, in stato confusionale. La dinamica della sua sparizione, o cosa abbia fatto Davide in questi lunghi 24 mesi ancora non sono chiare, sarà il giovane chef adesso a spiegare alla sua famiglia cosa è successo e cosa ha vissuto in tutto questo tempo.

Intanto mamma Antonella scrive su Facebook: “Sono felicissima, grazie a tutti di vero cuore!”. E aggiunge: “Non dimenticherò mai chi mi ha offeso e sarò eternamente grata a tutti voi che mi avete sempre sostenuta e incoraggiata voi tutti siete stati la mia forza. Non sono una mamma fantastica ero solo disperata e la disperazione ti fa fare grandi cose con tutta la forza che hai”.

Leggi anche: 1. Londra, giornalista aggredita in diretta mentre racconta le proteste per la morte di George Floyd | VIDEO /2. Quando si tornerà a volare tra Roma e Londra? Il piano di Ryanair e EasyJet/3. Londra, un uomo le sputa addosso dicendo: “Ho il Coronavirus”. Lei muore di Covid dopo due settimane

Potrebbero interessarti Le motivazioni della Procura: “Piredda quella notte tese una trappola a Valentina Pitzalis” Aggredita a 15 anni sul bus perché nera: "Il razzismo c'è anche in Italia" Turista in spiaggia con la febbre a 39.2: il lido di Sperlonga la rimanda a casa