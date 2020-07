Notte di violenza per una giovane di 15 anni, che ha denunciato alla polizia di aver subito uno stupro la notte dello scorso sabato mentre si trovava in uno stabilimento balneare nei pressi del porto di Marina di Grosseto. A violentarla, secondo il racconto choc della 15enne, due ragazzi, mentre un terzo faceva da palo tenendo chiusa la porta del bagno in modo tale che la giovane non avesse modo di fuggire. La ragazza è riuscita a raccontare quanto accaduto ai suoi genitori solo due giorni dopo, i quali l’hanno subito accompagnata alla polizia per sporgere denuncia.

Subito sono partite le indagini della squadra mobile, che si è messa sulle tracce dei ragazzi: si tratta di minorenni, praticamente coetanei della vittima, della zona di Grosseto, che lei stessa ha descritto agli inquirenti. I responsabili della violenza, secondo quanto si apprende, dovrebbero già essere stati tutti rintracciati e in attesa dell’interrogatorio da parte degli investigatori e del pubblico ministero. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, verso sera la 15enne si trovava a fare una passeggiata con le sue amiche nei pressi dello stabilimento balneare quando è stata avvicinata dai tre ragazzi, i quali l’avrebbero obbligata ad andare in bagno per poi consumare lì la violenza sessuale. Nessuno, nello stabilimento, si sarebbe accorto di nulla, anche se gli inquirenti continuano nella loro ricerca di testimoni che possano chiarire quanto avvenuto. Ascoltate anche le amiche della giovane vittima, che a un certo punto della serata si erano allontanate da lei.

