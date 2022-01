Quirinale, una dodicenne si fa portare a Roma per l’elezione: “Da grande farò politica”

Una vacanza a Roma per seguire l’elezione del presidente della Repubblica. È la singolare richiesta fatta a Natale da una dodicenne di Genova, arrivata nella capitale con i suoi genitori per i primi scrutini del voto per il Quirinale. “Al Quirinale mi piacerebbe una fra Belloni e Cartabia. Un bis di Mattarella sarebbe ottimo ma non so se è possibile”, ha dichiarato la giovane all’Ansa, a cui ha detto di apprezzare lo stile di Andrea Orlando, di Deborah Serracchiani e di Enrico Letta, uno dei molti leader politici che ha incrociato di fronte a Montecitorio da quando è arrivata lunedì scorso. Oltre al segretario del Partito democratico, la ragazza si è infatti scattata foto con Pierluigi Bersani, Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Mario Monti, Liliana Segre e con il “quirinabile” Pier Ferdinando Casini.

“Non sono assolutamente delusa dalla politica, anzi mi fa arrabbiare chi dice che fa tutto schifo”, ha detto la studente, affermando che da grande vuole entrare in politica. “Salta qualche giorno di scuola ma ne vale la pena, la politica è la sua passione”, ha detto la madre che l’ha accompagnata per il viaggio nella capitale, in cui si tratterrà fino a domenica. “Speriamo che eleggano prima il presidente”, si è augurata la ragazza.