RETROSCENA TPI – Berlusconi sente Salvini e Casini: svolta sul Quirinale vicina

Il presidente Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno avuto una lunga e cordiale telefonata. Al centro del colloquio i principali dossier politici e, in particolare, l’elezione del prossimo presidente della Repubblica. È quanto si fa sapere in due note di Forza Italia e Lega.

A quanto è in grado di rivelare TPI, però, c’è stata anche un’altra telefonata altrettanto importante e altrettanto lungo e cordiale ma di cui nessun comunicato stampa fa cenno: quella tra Silvio Berlusconi e Pier Ferdinando Casini. Una telefonata, forse, destinata a cambiare il corso delle elezioni per la presidenza della Repubblica.

Un’ulteriore conferma, in tal senso, arriverebbe dalle numerose indiscrezioni, secondo cui il centrodestra starebbe per presentare Casini per il Quirinale. A quanto apprende TPI, infatti, è questa l’ipotesi che sta girando con più insistenza in questi ultimi minuti all’interno della coalizione. Il tema sarà in discussione nelle prossime ore, nel vertice che si dovrebbe tenere in nottata tra i leader della coalizione.