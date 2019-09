Il professore ha un infarto in classe, i suoi studenti lo salvano

Un professore di 31 anni è stato colto da un infarto in classe, mentre faceva lezione, e i suoi studenti lo hanno salvato. Sarebbe stata una delle sue giovani alunne a prendere in mano la situazione e salvare il docente, eseguendo le procedure di rianimazione guidata al telefono dalla centrale operativa.

L’episodio si è verificato nella periferia est di Milano la mattina del 27 settembre nel parco Cimiano, in via Don Giovanni Calabria, dove il professore 31enne stava tenendo una lezione all’aperto.

Sono stati gli alunni a chiamare il 118 quando l’uomo si è accasciato per terra colto dal malore, e, guidati dagli operatori della centrale per telefono, hanno eseguito le manovre di rianimazione prima che i paramedici arrivassero in ambulanza.

Il docente è stato poi trasferito all’ospedale San Raffaele, dove il 31enne è stato sottoposto a un trattamento con l’Ecmo, la macchina per la circolazione extracorporea.

Gli operatori del 118 hanno sottolineato come gli studenti siano stati bravi e tempestivi nel risolvere la situazione da soli, senza farsi prendere dal panico, come dei veri professionisti.

E grazie a loro il professore si è salvato.

Potrebbero interessarti Maxi scontrino a Roma: chiuso e poi riaperto il ristorante, ma con una multa salata Donna disabile denuncia a TPI: "Ho perso il treno per colpa di Atac, metro di Roma inaccessibile a carrozzine" Delitto Yara, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso di Bossetti: “Inammissibile”

Scampia, ragazzo di 13 anni con le treccine blu cacciato da scuola