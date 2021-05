Chiara Ferragni difende Fedez: “Sei stato coraggioso, contro tutto e tutti”

Caso Fedez, Ferragni: “Coraggioso, contro tutto e tutti”

”Devo dire che sono super fiera di Fedez, non potrei essere più fiera di così”. A dirlo in una storia su Instagram è Chiara Ferragni. La influencer si è congratulata con il marito per il monologo sul Ddl Zan e sulla crisi del mondo dello spettacolo pronunciato al concerto del Primo Maggio. ”Avere il coraggio di andare contro tutto e contro tutti per dire quello che si pensa non è cosa da poco”, ha scritto Ferragni. E ancora: “Oggi anche tutti gli altri possono accorgersi di quanto sei unico”.

Il monologo di Fedez al concerto del Primo Maggio

Il tentativo di censura della Rai: la telefonata registrata

