Pregliasco: “Le restrizioni servono. Non esageriamo con le riaperture come l’anno scorso”

“Le restrizioni servono, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie”. A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco in un’intervista a SkyTg24. Pregliasco ha voluto evidenziare come le restrizioni, unitamente al rispetto delle regole da parte dei cittadini, siano iniziando a dare dei frutti e a ridurre la pressione sulle strutture ospeldaliere.

Quanto alle riaperture, il virologo ha dichiarato: “Con un po’ di attenzione io credo si possa chiudere l’anno scolastico con tutti gli studenti in presenza anche se occorre attenzione perché il virus può ancora circolare. Poi si dovranno riaprire gli altri settori più colpiti, la ristorazione e il turismo. È necessario però ripartire step by step, senza esagerare, non dobbiamo fare come l’anno scorso”.

Leggi anche: 1. Covid, terapie intensive in sofferenza: 14 regioni sopra la soglia d’allarme / 2. Il piano di Draghi per le riaperture: prima bisognerà vaccinare tutti gli over 70 /3. Non siamo solo spettatori: i protagonisti della guerra al virus siamo noi (di S. Mentana) /4. Esclusivo TPI: “Tutta l’Italia è ferma ma le terme non hanno mai chiuso”. Ecco le vacanze relax in zona rossa a prova di Dpcm

Potrebbero interessarti Vaccino anti-Covid: come prenotarsi regione per regione Visco: “Il ritmo irregolare vaccinazioni è la più grande minaccia alla ripresa globale” Zona rossa e arancione: tutte le regole in vigore da domani