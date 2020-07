Prato, operatrice del 118 azzannata dai cani dell’uomo che stava soccorrendo

Prato, dottoressa del 118 azzannata dai cani

Una dottoressa del 118 è stata azzannata dai cani dell’uomo che stava soccorrendo. La vicenda è avvenuta ieri, mercoledì 29 luglio, a Prato. La donna stava raggiungendo l’uomo che era caduto nel torrente Bardena in secca quando i due animali hanno attaccato la soccorritrice per proteggere il padrone. La dottoressa è stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso per i morsi di uno dei cani.

