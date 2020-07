55enne positivo al Coronavirus andava in piscina: test a tutti i suoi contatti

Un 55enne di Treviso, che frequentava una piscina di Valdobbiadene, è risultato positivo al Coronavirus, facendo scattare immediatamente i controlli per evitare lo scoppio di un vero e proprio focolaio. Secondo quanto raccontato dal Corriere del Veneto, tutto ha avuto inizio nella giornata di venerdì 3 luglio quando l’uomo, un 55enne, si è recato dal medico dopo aver accusato per alcuni giorni sintomi influenzali. L’uomo è stato sottoposto al tampone per la ricerca del Covid-19 ed è risultato positivo. L’esito del test ha fatto scattare l’isolamento fiduciario per lui e per coloro che hanno frequentato la domenica precedente il corso di idrobike presso l’impianto sito a Valdobbiadene dove l’uomo si era recato quando non sapeva ancora di aver contratto il Coronavirus.

Il protocollo dell’Usl 2, dunque, si è immediatamente attivato. 10 persone che frequentavano la stessa piscina dell’uomo sono state sottoposte a tampone insieme ad altre 2 che hanno partecipato a una camminata in montagna con lui e a un successivo pranzo in baita: tutte sono risultate negative. L’Usl 1, invece, ha effettuato i test ad altri compagni di corso in piscina e tre persone che hanno fatto la camminata in montagna, tutti residenti nel Bellunese, e anche loro sono risultati negativi. Sette contatti dell’uomo rimarranno in isolamento, mentre “Per i compagni di corso in piscina, invece, la quarantena cesserà se anche i tre tamponi effettuati dall’Ulss 1 risulteranno negativi”.

