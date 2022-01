Positiva al Covid, accoglieva i clienti in reception: albergatrice denunciata dai carabinieri

Un’albergatrice è stata denunciata per aver violato la quarantena: nonostante fosse positiva al Covid continuava infatti ad accogliere i clienti nel suo albergo di Madonna di Campiglio. La donna è stata trovata dai carabinieri alla reception, durante un controllo di routine per il rispetto delle norme anti-Covid.

Solo qualche ora prima, le era stato notificato un provvedimento di isolamento in quanto positiva a Covid-19. La donna, che non ha addotto alcuna scusa alle contestazioni dei carabinieri, è stata fatta subito rientrare al proprio domicilio per sottoporsi all’isolamento. È stata anche segnalata all’autorità giudiziaria per “inosservanza a un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di malattie infettive”.

Dal 6 al 31 dicembre sono state 3 le persone sanzionate per il mancato rispetto della quarantena, su 55.072 controllate nell’intera provincia di Trento.