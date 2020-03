Il Ponte Morandi di Genova illuminato con il tricolore nel corso dell’emergenza Coronavirus. “L’accensione del Tricolore d’Italia sul nuovo ponte di Genova accende simbolicamente una luce di speranza per tutto il Paese e per Genova, città di mare abituata ad affrontare le burrasche con coraggio e determinazione”. Così l’architetto Renzo Piano commenta l’accensione di “Un Ponte di luce” tricolore da parte di Salini Impregilo sul cantiere in corso per le vittime del Coronavirus.

Anche il nuovo ponte di Genova in costruzione si è illuminato con il tricolore come segno di unità e fiducia durante l’emergenza coronavirus. Tre fasci di luce lunghi un chilometro con i colori della bandiera italiana hanno simbolicamente unito i due apici di autostrada rimasti isolati dal crollo del ponte. “Dopo il palazzo della Regione anche il nuovo ponte di Genova si illumina con il tricolore: è la luce della rinascita, della ripartenza, uno slancio verso il futuro nella convinzione che uniti, nel tricolore, ce la faremo, #andràtuttobene”, scrive l’assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo via fb.

