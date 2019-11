Il “rischio crollo” Ponte Morandi rimasto ignorato: documento del 2014

Nel marzo scorso, durante le perquisizioni della magistratura nelle sedi di Atlantia e della controllata Autostrade per l’Italia, la Guardia di finanza avrebbe ritrovato un documento che inchioderebbe Atlantia e Autostrade per l’Italia, dimostrando che erano a conoscenza del “rischio crollo” del Ponte Morandi fin dal 2014. Nel registro digitale di Atlantia è stato infatti scovato un report della società delegata al monitoraggio della rete autostradale (Spea) in cui dal 2014 al 2016 si avverte del “rischio crollo” del Ponte Morandi. Nel 2017 la dicitura si era invece trasformata in un “rischio perdita stabilità”.

Il testo del monitoraggio di Spea redatto dall’Ufficio Rischio contraddice quindi la versione dei dirigenti di Autostrade ,che ai magistrati hanno sempre dichiarato di non aver mai ricevuto alcun avvertimento sulla possibilità che il ponte potesse crollare.

I vertici aziendali avrebbero consegnato al Provveditorato delle opere pubbliche il progetto finalizzato al consolidamento del ponte solo nel febbraio del 2018, a due anni di distanza dai primi allarmi. I lavori sarebbero dovuti iniziare nell’autunno dello stesso anno, ma il ponte è crollato prima nell’agosto del 2018.

Il documento secondo quanto riportato da La Repubblica sarebbe saltato fuori solo adesso perché Procura e Guardia di finanza lo tenevano nascosto come “asso nella manica, da tirare fuori al momento opportuno, in sede di chiusura delle indagini e di richiesta di rinvio a giudizio”.

Domani infatti la procura interrogherà proprio l’ex amministratore delegato di Spea Antonino Galatà, sospeso dal servizio per un anno dopo le misure cautelari disposte nei suoi confronti.

Genova un anno dopo: la resistenza di una città ancora appesa, tra detriti da smaltire e ricordi da salvare

