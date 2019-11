Ponte di Genova, si inclina una gru nel cantiere: 3 operai contusi

Questa mattina una gru si è inclinata all’interno del cantiere di ricostruzione del nuovo ponte di Genova e tre operai sono rimasti contusi in maniera leggera nell’incidente. I tre uomini sono stati subito sottoposti alle cure mediche e al momento sono ancora in corso accertamenti sull’accaduto. Stando alle informazioni fornite dai commissari la gru dopo essersi inclinata si è posata su una delle impalcature presenti a terra nel cantiere.

Questo rappresenta il primo infortunio sul lavoro da quando è iniziata la ricostruzione dell’ex Ponte Morandi, subito dopo il crollo del 14 agosto 2018. Gli operai nel frattempo stanno cercando di rimettere in sicurezza l’area. I commissari per la demolizione e per la ricostruzione e i titolari delle ditte che si sono succedute sul luogo del disastro hanno sempre sottolineato come il fattore sicurezza fosse al primo posto.

Genova un anno dopo: la resistenza di una città ancora appesa, tra detriti da smaltire e ricordi da salvare

