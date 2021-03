Il pm che indaga sulla morte del militare siciliano si è vaccinato con Astrazeneca: “Bisogna avere fiducia”

Il pm che indaga sul militare morto si vaccina con Astrazeneca

Il pm Gaetano Bono, titolare dell’inchiesta, coordinata dalla procuratrice capo Sabrina Gambino, sul decesso di Stefano Paternò, il militare morto lo scorso 9 marzo dodici ore dopo essersi sottoposto alla prima dose del vaccino di Astrazeneca, si è a sua volta vaccinato contro il Covid proprio con il siero dell’azienda anglo-svedese.

Lo ha dichiarato lui stesso: “Poche ore dopo aver disposto i primi accertamenti sulla morte e sulla somministrazione del vaccino mi sono recato all’hub di Siracusa per vaccinarmi con la prima dose di Astrazeneca. Ritengo sia fondamentale avere fiducia nella campagna vaccinale per superare questa emergenza”.

“Sono convinto che la campagna vaccinale deve andare avanti – ha aggiunto Bono – perché prima saremo vaccinati e prima supereremo questa emergenza sanitaria. Non si può non avere fiducia”.

Proprio nella giornata di giovedì 11 marzo, la procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati una decina di persone per omicidio colposo in relazione alla morte di Stefano Paternò, 43enne di Corleone in servizio ad Augusta come Sottoufficiale della Marina Militare, deceduto per un arresto cardiaco il giorno seguente aver ricevuto il vaccino.

Per la morte di Paternò e quella di Davide Villa, poliziotto dell’Anticrimine di Catania deceduto il 7 marzo scorso, 12 giorni dopo l’inoculazione del vaccino, l’Aifa ha disposto la sospensione del lotto ABV2856 del vaccino di Astrazeneca per svolgere tutte le verifiche del caso.

