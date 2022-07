Pilota di minimoto morto a 8 anni. Era stato travolto in pista dopo una caduta

Un bambino francese di otto anni è morto dopo un incidente in minimoto. Il 22 luglio, Mathis Bellon si stava allenando sul circuito di Ala, in Trentino, quando ha perso il controllo del suo mezzo ed è stato travolto da un altro giovanissimo pilota. Entrambi si stavano allenando per il Campionato nazionale velocità.

In gravi condizioni, il piccolo è stato trasportato prima all’ospedale di Verona e poi a Montpellier, in Francia, dove è morto dopo sette giorni a causa delle gravi lesioni. I suoi organi sono stati donati a cinque persone.

“Piccolo Mathis, non abbiamo parole per esprimere la tristezza che ci pervade. Resterai per sempre nei nostri cuori.

Uniti nel cordoglio alla Famiglia Bellon, il nostro piccolo angelo”, si legge sulla pagina Facebook di Campionato nazionale velo (Cnv). “Ci mancherai Mathis #38 Siamo stati fortunati ad averti avuto nella nostra scuola e grazie per tutto quello che ha portato. Sei un angelo e lassù ti unirai ad alcuni super piloti che ti insegneranno anche cose belle. Siamo orgogliosi di te”, così in un post sui social la Race Experience School.