Pietro Orlandi e la morte di Papa Francesco: “Il mio pensiero è lo stesso di sempre, in giro tanta ipocrisia”

Tra tanti messaggi di cordoglio, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983 quando aveva 15 anni, preferisce il silenzio. Poche ore dopo la scomparsa di Bergoglio, infatti, Pietro Orlandi ha scritto sul suo profilo Facebook: “Oggi preferisco non rilasciare commenti, il mio pensiero è lo stesso di ieri, di oggi e lo stesso sarà anche domani. Ma anche tanti personaggi illustri del giornalismo, della politica, dello spettacolo, della cultura avrebbero potuto evitare di commentare, visto che nei loro post e dichiarazioni leggo solo tanta ipocrisia, ruffianeria e falsità”.

Una posizione tagliente ma anche coerente con quelle che sono le posizioni di Pietro Orlandi rispetto al Vaticano, che, secondo il fratello di Emanuela, sarebbe quantomeno a conoscenza di quello che è accaduto a sua sorella. Di recente, mentre Papa Francesco era ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, Pietro Orlandi aveva scritto una lettera indirizzata proprio a Bergoglio: “Io gli auguro di guarire quanto prima nonostante la gravità del quadro clinico ma se così non fosse spero possa trovare anche la forza , oltre a scrivere il testo dell’Angelus, di scrivere una lettera, se non a me a mia madre, con quella verità che tutti aspettiamo”. Orlandi aveva sottolineato che si sarebbe trattato di “un gesto che farebbe la storia del suo pontificato, differenziandosi dalle scelte di chi l’ha preceduto”.