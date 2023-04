Chiambretti vince in appello, dimezzato l’assegno per il mantenimento della figlia 11enne

Chiambretti vince il ricorso contro l’ex compagna: sarà dimezzato il contributo per le spese di mantenimento della figlia. La Corte d’appello di Torino ha stabilito che dovrà corrispondere un assegno di 1.500 euro e non più 3.000 dopo che il suo reddito è sceso a 26mila euro al mese.

È stata quindi ribaltata la sentenza del primo grado che aveva confermato la somma stabilita nel 2016 per mantenere la figlia di 11 anni. “Mi rimetto sempre al verdetto della Corte. L’ho fatto all’epoca e lo faccio ora”, ha commentato Chiambretti, secondo quanto riporta La Stampa. “Non sono né entusiasta né deluso. Queste sono sempre cose difficili, c’è di mezzo una bambina. Non c’è nulla da gioire”.

La richiesta del conduttore era di ridurre il contributo fino a 800 euro, dopo la scadenza del contratto con Mediaset per la trasmissione Tiki-Taka. Nel corso del procedimento, aveva anche accusato l’ex compagna Federica Laviosa di intascarsi l’assegno. Un’accusa respinta sempre con forza dalla 37enne. “Ma le pare che mai mi sarei intascata i soldi di mia figlia? Ma che madre sarei? Ho anche presentato gli estratti conto”, ha detto Laviosa, che ora potrebbe ricorrere in Cassazione. “Tutto questo rancore, e la guerra che ne è scaturita, sono solo frutto dell’odio nei miei confronti. Ma chi ci rimette è la bambina. E lei no, davvero non chiede nulla”.