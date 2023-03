Chi sono l’ex moglie e la figlia di Piero Chiambretti: Federica Laviosa e Margherita

Piero Chiambretti è uno dei conduttori tv più amati, che ritorna in onda questa sera, 15 marzo 2023, in prima serata su Canale 5 con lo show La tv dei 100 e uno. Ma chi è la moglie e la figlia del presentatore? Qual è la sua vita privata? È sposato o fidanzato? Sappiamo che dopo sette anni di fidanzamento, nel 2009, lui e Ingrid Muccitelli si sono lasciati definitivamente. Dopo solo qualche mese Chiambretti si è fidanzato nuovamente, con quella che è ormai l’ex moglie, Federica Laviosa.

Il loro matrimonio però non ha retto. I due hanno avuto una figlia, Margherita, nata il 26 maggio 2011. “Purtroppo, riesco a essere solo dolce. Con Margherita non ho mai alzato la voce. So che i no sono indispensabili, ma ogni volta mi spiace toglierle un sorriso”, ha raccontato tempo fa Piero Chiambretti in un’intervista al Corriere della Sera. “Mi ha insegnato che si può essere un buon padre pur non avendone avuto uno”.

Tra i due ex coniugi c’è stata una battaglia legale per l’affidamento della piccola. Dopo la rottura, lo showman e Federica Laviosa non hanno raggiunto un accordo sulle visite alla bambina e sulle spese di mantenimento in proporzione ai redditi. Dopo un lungo confronto Piero Chiambretti e l’ex moglie Federica Laviosa hanno raggiunto un accordo per le condizioni dell’affidamento, la residenza e le modalità di visita dei genitori. L’affido è stato confermato alla madre, che si è dovuta trasferire a Torino, in un appartamento vicino casa Chiambretti, a cui toccherà pagare l’affitto, le spese condominiali e le utenze.

A distanza di anni le entrate di Chiambretti sono diminuite passando da 55mila euro mensili a 26mila euro e a causa di questo cambiamento il comico aveva portato l’ex moglie Federica in tribunale una riduzione del suo contributo mensile alla ex da 3mila euro a 800 euro. La causa è stata recentemente vinta da Federica che ha dichiarato: “Sono una persona normale, che vive una vita normale con la sua bambina. Ed è il suo bene l’unica cosa che mi preme adesso. Ma che amarezza: avremmo potuto parlarne senza arrivare a questo punto. Questa esperienza mi ha dato maggiore consapevolezza, il rapporto con Piero non era sano”.