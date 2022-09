Il susseguirsi di denunce da parte degli studenti minorenni hanno portato all’arresto con l’accusa di violenza sessuale aggravata di un docente di religione di un istituto superiore di Piacenza. L’uomo inviava messaggi e video hard ai numeri di cellulare dei suoi alunni e, in almeno due casi, avrebbe avuto con loro incontri privati, all’esterno della scuola. La vicenda è stata riportata dal quotidiano piacentino Libertà.

Le prime testimonianze che hanno dato il via alle indagini risalgono a febbraio 2021, oltre un anno fa. Segnalazioni che avevano portato l’amministrazione scolastica ad allontanare il professore di religione. Una sospensione in via cautelare dalla scuola seguita, un mese dopo, dalla sospensione dall’incarico da parte della Diocesi piacentina.

Quando le denunce dei ragazzi e dei loro familiari sono arrivate alla Procura della Repubblica di Piacenza, è stata avviata l’indagine. La svolta delle indagini è arrivata a giugno, quando il gip ha disposto l’arresto, su richiesta del pubblico ministero. Ora l’uomo si trova agli arresti domiciliari. Dovrà difendersi dall’accusa di violenza sessuale aggravata. Le vittime, tutti ragazzi, erano minorenni.