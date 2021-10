Pedofilia in Francia, il Papa: “È mio momento della vergogna, la mia e la nostra”

In Francia sono stati 216mila i bambini che hanno subito abusi da parte di preti negli ultimi 70 anni. Lo afferma un rapporto sulla pedofilia all’interno della Chiesa francese presentato oggi, secondo il quale dal 1950 al 2020 il numero di preti pedofili è stato fra 2.900 e i 3.200.

“Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna” per “la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterla al centro della sua preoccupazione”, ha detto il Papa commentando il rapporto. “A noi la vergogna, questo è il momento della vergogna”, ha rimarcato il Pontefice.

Il Papa ha sottolineato che dal rapporto sulla pedofilia della Chiesa francese, presentato ieri, “ne risultano purtroppo numeri considerevoli”. “Incoraggio i vescovi e i superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno di fronte a questa prova che è dura ma salutare. Invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti”, ha detto il Papa accolto da un lungo applauso dei fedeli presenti all’udienza generale.