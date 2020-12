di Anna Ditta da Mazara del Vallo – I 18 pescatori sequestrati in Libia per 108 giorni e liberati lo scorso 17 dicembre dopo il volo del presidente Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Bengasi sono arrivati a Mazara del Vallo. I marittimi sono tornati a casa a bordo dei due pescherecci Antartide e Medinea. Ad attenderli i familiari che dallo scorso primo settembre, il giorno del rapimento in acque internazionali, hanno chiesto a gran voce la loro liberazione al governo.

All’arrivo i pescatori (8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi) saranno sottoposti al tampone rapido e, se negativi, potranno riabbracciare i familiari. Dovranno poi effettuare dei giorni di quarantena a casa e sottoporsi al tampone molecolare. All’arrivo inoltre i 18 pescatori saranno interrogati dai carabinieri del Ros, su delega della procura di Roma, titolare di un fascicolo d’indagine su quanto accaduto.

DIRETTA

Ore 10.40 – All’arrivo dei pescatori cori e applausi – “La gente come noi non molla mai”. Con questo coro i 18 pescatori per 108 giorni sequestrati in Libia sono stati accolti all’interno del porto di Mazara del Vallo. I due pescherecci Antartide e Medinea sono attraccati sulla banchina “Ruggero Settimo” e al loro arrivo i familiari, sistemati in un gazebo di fronte ai motopesca, li hanno accolti con un lungo applauso. I pescatori sono stati salutati anche da molti palloncini rosa e dal un lungo suono delle sirene dei motopescherecci di Mazara fermi nel porto. Il personale sanitario, formato da Croce rossa, associazioni della protezione civile e dall’Usca dell’Asp di Trapani, sono saliti a bordi e ora si occuperanno dei tamponi. I pescatori, dalla nave, hanno salutato tutti i presenti nelle varie zone del porto, indirizzando anche un saluto ai giornalisti al lavoro sotto un gazebo.

Ore 10.30 – I pescatori italiani stanno scendendo dai pescherecci: sono arrivati a Mazara del Vallo! – E’ in corso la discesa dai pescherecci dei 18 pescatori italiani liberati in Libia. Dovranno ora effettuare il tampone rapido e, se negativi, potranno subito abbracciare i familiari. Intanto, sono in Italia!

Ore 10.20 – Imbarcazioni nel porto di Mazara – Le imbarcazioni con a bordo i pescatori sono nel porto di Mazara del Vallo. L’arrivo è imminente.

Ore 10.10 – Sindaco di Mazara del Vallo: “Giornata di gioia” – “Questa triste vicenda finalmente è finita, ma da domani saremo in prima linea a battere i pugni a Bruxelles per risolvere i problemi del pescatori europei”. Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, arrivando nel porto nuovo, in cui è atteso per le 10 l’arrivo dei 18 pescatori (otto tunisini, sei italiani, due senegalesi e due indonesiani) a bordo dei pescherecci Antartide e Medinea. “Oggi è una giornata di gioia – ha aggiunto il primo cittadino – ma in questa comunità non dimenticheremo ciò che è accaduto”. Il sindaco seguirà l’arrivo, assieme al presidente del Consiglio comunale, Vito Gancitano, da un gazebo attiguo a quello in cui si trovano i familiari dei pescatori.

Ore 9,50 – Attesa al porto di Mazara per l’arrivo dei due pescherecci – Sono momenti di attesa al porto di Mazara del Vallo, dove è atteso nei prossimi minuti l’arrivo dei due pescherecci Atlantide e Medinea con i 18 pescatori a bordo.

Ore 8,20 – Il saluto della Marina, “Bentornati a casa” – I due pescherecci Antartide e Medinea si trovano già in acque territoriali. In queste ore gli smartphone dei 18 pescatori sono entrati nuovamente in funzione, con chat e commenti sui social, da tempo attesi dai familiari. Tra le foto condivise anche quella della cena di ieri a bordo, offerta dalla Marina Militare e dall’equipaggio della nave “Carlo Margottini”, con un biglietto eloquente “Bentornati a casa”. Il porto nuovo di Mazara del Vallo è già pronto per l’accoglienza, per l’intera giornata si attende pioggia, e sul posto sono già presenti gli uomini delle forze dell’ordine e sono già stati montati dei gazebo per l’area stampa

Ore 8,10 – Musumeci, difendere lavoro nostri marinai – “Non c’è più tempo da perdere: la dolorosa vicenda, a lieto fine, del sequestro dei pescatori siciliani da parte delle autorità libiche impone, in termini ormai non più procrastinabili, una decisa azione politica e diplomatica del governo italiano in sede internazionale”. A scriverlo è il governatore della Sicilia Nello Musumeci in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ricordando come “da oltre mezzo secolo i nostri pescherecci vanno a lavorare nel mare Mediterraneo mettendo a rischio la propria sicurezza e, per ben tre volte, pagando con la vita le aggressioni delle motovedette tunisine e libiche”.

Secondo il presidente della Regione Siciliana “va definita una volta per tutte sia la delimitazione del cosiddetto Mammellone, nel mare antistante la Tunisia, sia la Zona economica esclusiva che la Libia ha spostato arbitrariamente oltre 65 miglia in avanti. Pretese insostenibili, che finiscono per colpire solo la marineria isolana, sempre più vittima di angherie e soprusi da parte dei due Paesi nordafricani”. Nella sua lettera al premier, Musumeci ha sottolineato “la necessità che Conte chieda all’Unione europea di smetterla di girarsi dall’altra parte e di intervenire finalmente, in maniera risoluta, con un efficace ruolo di mediazione. I nostri pescatori – conclude Musumeci – sono stanchi di essere considerati pirati nel loro mare”.

