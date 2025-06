Parata 2 giugno 2025 a Roma, biglietti: dove acquistarli, le informazioni

PARATA 2 GIUGNO 2025 BIGLIETTI – Oggi, lunedì 2 giugno 2025, ai Fori Imperiali di Roma si terrà la parata del 2 giugno a cui presenzierà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima, come da tradizione, il presidente Mattarella celebrerà la Festa della Repubblica recandosi a Piazza Venezia, presso l’Altare della Patria, dove depositerà la corona d’alloro con i colori della nostra bandiera. Poco dopo partirà la parata del 2 giugno, che celebra la scelta degli italiani al referendum del 1946, quando è stata abolita la monarchia. Presenti ovviamente anche le Frecce Tricolori.

Come assistere alla parata del 2 giugno, che nel 2025 si svolge di lunedì a Roma? È possibile acquistare dei biglietti per partecipare all’evento e quindi assistere dal vivo alla parata militare sedendo presso le tribune in via dei Fori Imperiali. La prenotazione è possibile fino a esaurimento posti sul sito del Ministero della Difesa e si possono bloccare un massimo di 5 posti a persona. Una tribuna sarà inoltre dedicata a cittadine e cittadini con fragilità o diversamente abili, che potranno essere accompagnati da una persona di fiducia. Le tribune sono scoperte e non è prevista protezione da sole o agenti atmosferici. Maggiori informazioni a questo link.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto i biglietti per la Parata del 2 giugno 2025 a Roma, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? Come già spiegato, gli appuntamenti pubblici da seguire sono al mattino e al pomeriggio. La parata militare come da tradizione sarà trasmessa in diretta dal TG1, quindi su Rai 1, dalle ore 9,45. Per seguirla, sarà necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.