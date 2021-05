Il Papa scherza con i fedeli brasiliani: “Non c’è salvezza per voi, troppo alcol e niente preghiere”

“Santo Padre prega per noi brasiliani” chiede padre João Paulo Souto Victor a Papa Francesco dopo l’udienza generale in Vaticano. Il Pontefice si è rivolto al fedele e, scherzando, ha risposto: “Voi non avete salvezza: troppa cachaça e niente preghiere” alludendo al distillato nazionale brasiliano, il cachaça, ottenuto dalla canna da zucchero di cui il Brasile è il maggior produttore mondiale.

