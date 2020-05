In bici sulla ciclabile con il figlio: papà multato di 400 euro perché senza mascherina

In bici con il figlio: papà multato di 400 euro perché senza mascherina

“Stavo percorrendo la ciclabile insieme a mio figlio, quando ho incrociato sulla strada regionale una pattuglia della polizia locale. All’interno gli agenti che ci hanno guardato e poi tirato dritto, per poi farsi trovare alla rotatoria successiva, fermandoci e chiedendoci i documenti. Avevo la mascherina a portata di mano, e infatti l’ho subito indossata. Ma non c’è stato niente da fare: mi hanno fatto un verbale da 400 euro. Questo sarebbe il buonsenso? Non intendo pagare la multa”.

A raccontare l’accaduto è il diretto interessato, il 34enne Andrea Marchesan di Vicenza, che in un video pubblicato su Youtube si è lasciato andare a uno sfogo nel quale narra l’accaduto. Il fatto risale all’11 maggio, in piena Fase 2. Ad Andrea viene notificata una multa di 400 euro perché non indossava la mascherina, pur avendola a portata di mano, mentre stava andando su una pista ciclabile insieme al figlio. I due si trovavano nella zona industriale di Castegnero, nella pista ciclabile che collega la cittadina a Longare, in provincia di Vicenza.

L’associazione Codici assisterà il papà multato dalla Polizia Locale di Longare. “Quanto successo ha dell’incredibile – dichiara Franca Berno, Responsabile di Codici Veneto a Veneto Economia – in un momento come questo non è possibile fare una multa di 400 euro ad un papà che andava in bici su una pista ciclabile deserta perché invece di indossare la mascherina, la teneva sul manubrio. L’aveva con sé, pronto ad indossarla nel caso avesse incontrato qualcuno, ma questo non è stato tenuto minimamente in considerazione, nemmeno il momento di svago che ha voluto concedere al figlio. L’importante era punire. Appena saputo dell’accaduto ci siamo attivati – conclude Berno – ci siamo messi a disposizione del papà e ora siamo al lavoro con i nostri legali per preparare il ricorso contro la sanzione”.

