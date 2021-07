Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico

Papa Francesco è da oggi pomeriggio al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico dovuto ad una stenosi diverticolare sintomatica al colon. Ad operarlo sarà il professor Sergio Alfieri. Il pontefice è arrivato al policlinico verso le ore 14 per un “intervento programmato”, come fa sapere la Santa Sede.

Un bollettino medico verrà diramato in seguito all’intervento. In tarda mattinata il pontefice aveva presenziato l’Angelus in piazza San Pietro.