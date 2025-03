Papa Francesco al Gemelli, la Santa Sede: “Condizioni stabili nella complessità, la prognosi resta riservata”

Papa Francesco, come sta, condizioni di salute. La Sala stampa della Santa Sede: “Condizioni stabili nella complessità, prognosi resta riservata”

Come sta Papa Francesco? Anche questa sera la Sala stampa vaticana ha riferito le condizioni del Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli a causa di un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie: “Condizioni stabili nella complessità, prognosi resta riservata”.

Aggiornamenti che rassicurano un po’ i fedeli dopo il messaggio sofferente di ieri sera con cui il Pontefice ha salutato la folla riunita in preghiera in Piazza San Pietro. “La giornata è trascorsa tra riposo, preghiere, terapie e fisioterapie”, ha fatto sapere la Sala stampa della Santa Sede. “Il Papa ha lavorato ed è stato 20 minuti in cappella”.

“Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”, aveva detto ieri in spagnolo Bergoglio con il respiro evidentemente affannato. “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”, ha aggiunto oggi sul suo profilo X.

L’aggiornamento di questa mattina del direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni parlava di “una notte trascorsa tranquilla”. “Il Pontefice, questa mattina, ha proseguito la terapia prescritta. Fa fisioterapia motoria. Prosegue l’alternanza di ventilazione meccanica di notte e l’ossigenazione ad alti flussi di giorno con l’uso delle cannule nasali. La situazione appare stabile in un quadro complesso”, aveva fatto sapere il Vaticano.

Intanto, secondo il bollettino della Santa Sede, “nel corso della mattinata Papa Francesco ha provveduto alla nomina dell’arcivescovo metropolita di Korhogo (Costa d’Avorio), dell’arcivescovo coadiutore di Belém do Pará (Brasile), alla creazione della diocesi di Bagamoyo (Tanzania) e alla nomina del suo primo vescovo”. Il Pontefice poi “ha nominato i membri ordinari della Pontificia Accademia delle Scienze e ha accolto la rinuncia dell’esarca apostolico per i fedeli ucraini di rito bizantino residenti in Italia e nominando l’amministratore apostolico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis”.