Il bollettino, quindi, sottolineava che il “monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione. Continua l’ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti. I medici, in considerazione della complessità del quadro clinico, in via prudenziale non sciolgono ancora la prognosi”.

Nella serata di ieri, intanto, centinaia di fedeli si sono riuniti in piazza San Pietro per pregare per il Pontefice. “Una serata da ricordare, in cui tutti hanno pregato per Papa Francesco.

Il cardinale Bagnasco ha parlato del momento di grande preghiera, della salute del Papa e delle ipotesi di dimissioni: “Una serata da scrivere nei cuori, perché pregare in piazza San Pietro, cuore del cattolicesimo, per il santo padre, suscita una grande emozione ed è una profonda espressione di fede e di comunione con tutti e con la chiesa cattolica”.