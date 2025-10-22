La mamma di Pamela Genini contro il presunto ex della figlia: “Era solo un amico, non vuole restituire il cane”

Una Smirnova, la mamma di Pamela Genini, la 29enne uccisa nella sua abitazione a Milano dal compagno Gianluca Soncin, attacca nuovamente Francesco Dolci, l’uomo che ha affermato di essere l’ex fidanzato della modella e imprenditrice. Intervistata da Dentro la Notizia, il programma d’approfondimento pomeridiano in onda su Canale 5, la donna ha dichiarato: “La cagnolina di mia figlia, Bianca, è ancora con Francesco Dolci. Lui si è dichiarato come suo ex fidanzato ma non lo è mai stato, era solo un amico. Sta trattenendo il cane illegalmente, l’ha sottratto a me in modo osceno e non vuole restituirlo. Voglio che Bianca torni a casa, per mia figlia. È fragile, ha bisogno di cure veterinarie, e invece Francesco la porta in giro in televisione, sfruttando l’immagine di Pamela, usando la cagnolina come scudo”.

E ancora: “Vi prego, aiutatemi. Bianca deve tornare a casa. Pamela l’aveva portata qui quando era cucciola, è abituata a stare con noi”. La donna ha anche aggiunto che “siamo andati più volte a casa sua, anche con i Carabinieri. Ha sempre rifiutato di restituire il cane e ha chiuso la porta. Abbiamo anche il certificato veterinario che dimostra che la cagnolina apparteneva a Pamela, ma è stato tutto inutile”.

Una Smirnova si era già scagliata contro Dolci sempre a Dentro la Notizia attraverso un messaggio letto dall’inviata della trasmissione: “Il fantomatico ex compagno di Pamela, sempre negato dalla stessa, è arrivato al punto di non restituirci più Bianca, nemmeno con l’intervento delle forze dell’ordine. Bianca non sta bene, la costringe a viaggi inaccettabili, non sa nemmeno come si debba nutrire, dovrebbe mangiare crocchette tra volte al giorno e prendere del collirio”. Francesco Dolci era stato ospite della trasmissione di Rai 2, Ore 14 Sera, in cui teneva in braccio proprio la cagnolina. “Non appena mi ha visto, dopo l’omicidio dove sono sicuro che avrà tentato, pur così piccola, di difendere la padrona, mi è corsa incontro, è ancora traumatizzata. Adesso la terrò io, starà con me, proteggerò almeno lei” aveva dichiarato l’uomo durante il programma di Milo Infante.