I genitori di Pamela Genini, la 29enne uccisa nella sua abitazione a Milano dal compagno Gianluca Soncin, si scagliano contro Francesco Dolci, l’ex fidanzato della modella e imprenditrice arrivando addirittura a mettere in discussione la relazione tra i due. La mamma della giovane, infatti, ha chiesto di riavere indietro il cagnolino della figlia, un Chiuaua, che oggi vive con l’uomo. “Il fantomatico ex compagno di Pamela, sempre negato dalla stessa, è arrivato al punto di non restituirci più Bianca, nemmeno con l’intervento delle forze dell’ordine” è il messaggio dei genitori di Pamela, letto in diretta dall’inviata di Dentro la Notizia, il programma pomeridiano di Canale 5.

Il messaggio dei genitori di Pamela: “Vogliamo la cagnolino di Pamela indietro”:#DentrolaNotizia pic.twitter.com/vBoAvAedP1 — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) October 20, 2025

“Bianca non sta bene, la costringe a viaggi inaccettabili, non sa nemmeno come si debba nutrire, dovrebbe mangiare crocchette tra volte al giorno e prendere del collirio” ha aggiunto la mamma della 29enne. Francesco Dolci era stato ospite della trasmissione di Rai 2, Ore 14 Sera, in cui teneva in braccio proprio la cagnolina. “Non appena mi ha visto, dopo l’omicidio dove sono sicuro che avrà tentato, pur così piccola, di difendere la padrona, mi è corsa incontro, è ancora traumatizzata. Adesso la terrò io, starà con me, proteggerò almeno lei” aveva dichiarato l’uomo durante il programma di Milo Infante.