Csm, è “guerra” sul server: ammessa la perizia della difesa di Palamara

È stata ammessa dal collegio disciplinare del Csm la richiesta della difesa di Luca Palamara di accogliere, tra la produzione documentale, anche la consulenza del perito Fabio Milana – appena ultimata e non ancora depositata agli atti nel processo penale a Perugia – che mette in dubbio l’utilizzabilità delle intercettazioni fatte dal Trojan installato nel cellulare dell’ex presidente dell’Anm incolpato per il “risiko” delle Procure, proprio da quanto emerso dalle captazioni della serata tra l’8 e il 9 maggio 2019 all’hotel Champagne.

Secondo il perito, le intercettazioni erano convogliate su un altro server e non su quello della Procura di Roma. Dunque sarebbero inutilizzabili, questa la tesi dell’esperto messo in campo dalla difesa di Palamara. Il collegio presieduto dal laico di M5s Fulvio Gianotti ha acconsentito ad ascoltare domani, 29 settembre, Milana ponendo come condizione che il giorno dopo, allora, venga nuovamente ascoltato l’ingegner Duilio Bianchi, esperto della società di intercettazioni Rcs già ascoltato in dibattimento.

“Il collegio vista la richiesta di produzione documentale da parte della difesa – ha sottolineato Gianotti, leggendo la delibera del consesso giudicante – sentita la Procura, rilevato che la stessa non si oppone alla produzione a condizione di sentire nuovamente l’ingegner Bianchi con condivisione da parte della difesa di questa condizione, dispone l’acquisizione agli atti della odierna produzione documentale”. Il collegio scioglierà la riserva sulle intercettazioni – se dichiararle inammissibili, o meno – il 2 ottobre prossimo. La discussione, come richiesto dalla Procura, si svolgerà in maniera unitaria con l’ascolto della pubblica accusa e della difesa, di seguito, il giorno 8 ottobre.

