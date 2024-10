Una neonata è stata trovata morta in una casa a Pieve di Sacco, in provincia di Padova, all’alba di oggi, martedì 29 ottobre. La piccola era stata partorita in casa da una 29enne italiana: è stata lei stessa ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno avvertito i Carabinieri. Non si esclude l’ipotesi dell’infanticidio.

La donna – trasportata in ospedale per ricevere le necessarie cure mediche – ha partorito all’interno di un dormitorio femminile che si trova al piano superiore di un night club e che ospita alcune delle ragazze che si esibiscono nel locale.

Non ci sono tuttavia conferme sul fatto che la madre della neonata morta sia impiegata nel night. Al momento comunque la donna non si trova in stato di fermo.

I familiari più stretti della donna e le ragazze trovate nel locale sono stati sentiti dai Carabinieri per ricostruire l’accaduto.

Gli inquirenti devono accertare in particolare se il decesso sia avvenuto per cause naturali oppure se si sia davanti a un caso di infanticidio.

Sul posto è giunto anche il sostituto procuratore di turno, Sergio Dini, che sta coordinando le indagini e ascoltando testimoni.

