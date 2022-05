Jasmine Cristallo a TPI: “Sono qui per rivendicare la legittimità della parola pace”

Jasmine Cristallo a TPI: “Qui per rivendicare la parola pace”

“Sono qui per rivendicare la legittimità della parola pace in un contesto così complesso e doloroso”: lo ha dichiarato Jasmine Cristallo ai microfoni di TPI a margine di “Pace proibita”, la serata-evento (segui qui la diretta) di Michele Santoro “contro l’esaltazione delle armi come soluzione della guerra in Ucraina”.

“Anche io sono stata spesso ascritta alle liste di proscrizione che sono state prodotte in giro” ha dichiarato l’attivista per i diritti civili e sociali, che poi, sulle polemiche scaturite dall’intervista al ministro degli Esteri russo Lavrov su Rete 4 ha dichiarato: “Sono contraria a qualsiasi forma di censura, anche ascoltare la controparte in un contesto così complesso può essere interessante ai fini del pensiero”.

“È triste che si porti avanti un pensiero binario – ha aggiunto Jasmine Cristallo – il giornalismo italiano ha una storia importante, dover assistere a delle liste di proscrizione non può che addolorarmi”.