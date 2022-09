Ostia, brutale aggressione davanti ai cancelli di scuola: in 5 arrivano in auto e picchiano 16enne

Una brutale aggressione, per motivi ancora tutti da chiarire. A Ostia un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale dopo essere stato circondato e pestato davanti ai cancelli di scuola. La spedizione punitiva è scattata poco prima delle 8 di martedì scorso, di fronte all’Istituto superiore Carlo Urbani. Secondo quanto riporta Leggo, la vittima stava parlando con alcuni compagni quando è arrivata un’auto da cui sono scese cinque persone che lo hanno circondato. Colpito da un pugno è caduto a terra, dove è stato raggiunto da calci e ancora altri pugni. Due membri del gruppo avrebbero anche fermato un altro studente che aveva provato a intervenire, minacciando di fargli fare la stessa fine.

Dopo la fuga dei cinque, il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno portato all’ospedale Grassi in cui sono stati riscontrati traumi in tutto il corpo. Il 16enne ha riferito di non conoscere gli aggressori e di essere stato picchiato per incomprensioni di natura scolastica. Una ricostruzione al vaglio degli inquirenti, che hanno chiesto all’istituto di acquisire i filmati delle telecamere. Queste potrebbero aver ripreso l’aggressione o la targa dell’auto usata dal gruppo.