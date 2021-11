Ora solare 2021: quando cambia e come spostare le lancette. Avanti o indietro?

Ora solare 2021, quando e come spostare le lancette dell’orologio? Quando cambia l’orario? Avanti o indietro? Sono queste alcune delle principali domande che tante persone si stanno ponendo oggi, 30 ottobre 2021, in occasione dell’arrivo dell’ora solare 2021. Ve lo diciamo subito: nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 ci sarà il passaggio dall’ora legale a quella solare. Dormiremo un’ora in più ma perderemo un’ora di luce al pomeriggio e farà buio decisamente presto. Convenzionalmente il passaggio all’ora solare avviene tra le 2 e le 3 di notte, nel passaggio tra sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Bisognerà portare le lancette indietro di un’ora, dunque dalle 3 alle 2 di notte. I dispositivi più moderni e connessi a internet come gli smartphone si aggiornano automaticamente con l’ora esatta, mentre per orologi da polso o da parete bisognerà intervenire a mano. Le giornate dunque saranno “più corte”, ma ci sarà un’ora di luce in più per chi si sveglia presto. L’ora solare resterà in vigore fino al 27 marzo del 2022, quando le lancette dovranno essere spostate di nuovo in avanti.

A causa del “fuso”, soprattutto nei primi giorni potremmo sentirci stanchi e spossati, perché il corpo deve abituarsi al nuovo orario. Come ricorderete, da anni si parla a livello europeo di un’abolizione del cambio dell’ora: quasi 5 milioni di cittadini dell’Unione Europea hanno risposto a una consultazione: a esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei votanti. Nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunta una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi membri e al momento in Italia vige ancora il cambio dell’ora.