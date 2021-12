Covid, positivo un passeggero proveniente dall’Africa sul volo Roma-Alghero: 130 in quarantena

I 130 passeggeri di un volo arrivato ad Alghero nella notte di domenica sono stati posti in quarantena dopo che un uomo di rientro dall’Africa è risultato positivo al nuovo coronavirus. Tutti i passeggeri del volo arrivato da Roma dovranno sottoporsi nella mattinata di oggi a tamponi molecolari per stabilire se sono stati contagiati dalla temuta variante omicron, identificata nelle scorse settimane in Sudafrica. Se qualcuno dovesse risultare positivo, scatterà il tracciamento anche per i contatti stretti di ciascun contagiato. Il sequenziamento del virus trovato sul primo passeggero, asintomatico, sarà completato solo all’inizio della prossima settimana, quando sarà possibile sapere se sia stato contagiato dalla nuova variante. Il passeggero risultato positivo aveva fatto scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino, rientrando da un paese africano.

Tra i passeggeri sul volo partito da Roma erano presenti anche calciatori e dirigenti della Torres, squadra Sassari di rientro dalla trasferta a Santa Maria Capua Vetere, in Campania, dove avevano disputato la partita del campionato di Serie D. Anche loro dovranno sottoporsi alla quarantena e potrebbero dover saltare i prossimi incontri di campionato.

“Come stabilito dal nuovo protocollo, appena è stata confermata la positività del passeggero arrivato dall’estero, è scattato il tracciamento e le misure preventive non solo per i passeggeri che hanno viaggiato al suo fianco, ma per tutte le persone che si trovavano su quel volo”, ha detto all’Ansa il responsabile del dipartimento prevenzione Nord dell’Ats Sardegna, Francesco Sgarangella.

La settimana scorsa il ministro della Salute Roberto ha firmato un’ordinanza che sottopone a misure speciali di vigilanza otto paesi dell’Africa meridionale, considerati a rischio per la variante omicron del virus.