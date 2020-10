Omicidio Lecce, avvocati del killer De Marco: “Valutiamo di chiedere perizia psichiatrica”

Gli avvocati di Antonio De Marco, il ragazzo di 21 anni che ha confessato il duplice omicidio di Lecce in cui hanno perso la vita il giovane arbitro Daniele De Santis e la sua compagna Eleonora Manta, hanno dichiarato che stanno valutando l’ipotesi di sottoporre il loro assistito a una perizia psichiatrica per verificare le sue effettive condizioni psicofisiche. Lo hanno detto stamattina, nel corso dell’udienza di convalida del fermo per il giovane, che nei giorni scorsi ha ammesso di aver ucciso la coppia “perché era troppo felice”. Il gip, Michele Toriello, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per De Marco, che deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà.

Nel corso dell’interrogatorio, durato circa due ore, lo studente di Infermeria ha risposto alle domande degli inquirenti e ha dato la sua versione di quanto è accaduto la sera del 21 settembre scorso nell’appartamento di via Montello. “Era molto provato – hanno dichiarato all’uscita dal carcere di Borgo San Nicola i due avvocati di De Marco, Giovanni Bellisario e Andrea Starace – e ancora scosso per l’accaduto. Il nostro assistito ha risposto a tutte le domande fornendo la propria ricostruzione, ma sul contenuto e sul movente non possiamo fornire dettagli”. De Marco è stato arrestato lunedì sera. Per adesso rimarrà in carcere.

Leggi anche: 1. I bigliettini, la mascherina, la foto Whatsapp: i passi falsi di Antonio De Marco, il presunto killer di Lecce; // 2. Omicidio Lecce, la confessione di Antonio De Marco: “Sì, sono stato io. Erano troppo felici”; // 3. Lecce, “Il killer deriso dai due in un sms”. Si indaga sul movente della vendetta; // 4. Chi è Antonio De Marco, il 21enne di Lecce che ha ucciso Eleonora Manta e Daniele De Santis // 5. Duplice omicidio di Lecce, l’autopsia: “Ferocia inaudita contro la donna” // 6. Demonizziamo l’assassino di Lecce senza renderci conto che l’invidia è diventata il motore di quest’epoca

Potrebbero interessarti Covid, 2.548 contagi: mai così tanti dal 24 aprile, ma a fronte di 118mila tamponi (record) Novara, professoressa in classe senza mascherina. Preside chiama i carabinieri Valentina Pitzalis, archiviata l’indagine per omicidio volontario e incendio doloso