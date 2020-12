Nuovo Dpcm 3 dicembre: cosa si può fare a Capodanno

Sarà un Capodanno diverso dal solito quello che vivremo a causa delle imposizioni rese necessarie dal Covid. Non ci saranno i consueti festeggiamenti ai quali siamo abituati, per evitare una terza ondata di contagi. Il Governo, con il nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020, ha varato misure restrittive, molte delle quali riguardano proprio il Capodanno. Cosa si potrà fare e cosa no il 31 dicembre e il 1 gennaio? Ecco tutte le misure.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Dpcm

Coprifuoco fino alle 7 di mattina

La novità principale è rappresentata dal coprifuoco “rafforzato” in vigore a Capodanno. L’ultimo dell’anno il divieto di uscire arriverà fino alle 7 del mattino, e non fino alle 5 come negli altri giorni. “Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

Spostamenti vietati tra Regioni e divieto di uscire dal proprio comune a Natale e Capodanno

Tra le principali misure del Dpcm del 3 dicembre quelle che riguardano il divieto di spostamenti, anche tra Regioni in fascia gialla. Vietati i viaggi tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, così come quelli tra Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio e lo stop a recarsi nelle seconde case. Il giorno di Capodanno, dunque, non ci si potrà spostare al di fuori del proprio Comune.

Nel dettaglio, restano consentiti gli spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. È consentito il rientro alla residenza, domicilio o abitazione, escluse le seconde case in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio, “anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”. Deroghe, invece, saranno previste per i minori che hanno genitori in Regioni diverse e per chi deve “assistere” un genitore solo, ad esempio per chi ha diritto alla legge 104.

Nel decreto viene rimarcata la forte raccomandazione in casa, “di non ricevere persone diverse dai conviventi” e “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, ossia le mascherine, “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Il Dpcm del 3 dicembre dunque non fissa un numero preciso di persone che possiamo invitare a Capodanno per festeggiare l’arrivo del 2021, ma comunque viene ribadita la raccomandazione a non ricevere persone non conviventi a casa. Resterà anche il coprifuoco fissato alle 22 sia il 24 che il 31 dicembre. Nella notte di Capodanno, ricordiamo, il coprifuoco è esteso fino alle 7 di mattina.

Ristoranti aperti a pranzo a Capodanno

