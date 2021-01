L’annuncio della naturopata sui social: “Non ricevo pazienti vaccinati contro il Covid”

“Non ricevo pazienti vaccinati contro il Covid”: è l’annuncio shock apparso sul profilo Facebook di una massofisioterapista naturopata, che lavora in un comune in provincia di Novara, in Piemonte.

“Voglio ricordare a tutti i miei pazienti – si legge nel post scritto nella giornata di lunedì 4 gennaio – che: Da oggi ogni appuntamento preso presso il mio studio sarà accompagnato da una vostra dichiarazione firmata che non avete ricevuto vaccino Covid-19”.

“Coloro che faranno il vaccino – continua la naturopata – devono calcolare 42 giorni di quarantena prima di poter avere un appuntamento. Non farò nessuna eccezione né in studio né a domicilio”.

“Mi scuso anticipatamente… ma questo è estremamente necessario sia per me che per tutti i miei pazienti che non intendono vaccinarsi. Ricordo che chi farà il vaccino Covid-19 è contagioso per 42 giorni dalla prima somministrazione”.

Il post, privo di qualsiasi validità scientifica e accompagnato da una foto in cui vi è scritto “Il miglior vaccino è il tuo sistema immunitario”, ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento dai No-Vax, che la massofisioterapista ha ringraziato in un altro post: “Io non indietreggio mai. Porterò avanti le mie ragioni che sono anche le vostre”.

A chi l’ha criticata, accusandola di non essere nemmeno una dottoressa, invece, la donna ha risposto: “Lo ripeto per l’ultima volta sono una dottoressa con 2 lauree, 1 dottorato e 5 master. Sono naturopata da 30 anni”.

