Napoli, picchia la compagna a colpi di casco davanti ai carabinieri

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri a Napoli dopo aver colpito per due volte a testate, indossando un casco, la compagna. È accusato di lesioni aggravate. È accaduto ieri a Napoli, nel giorno di San Valentino. L’intervento dei militari è scattato grazie alla segnalazione di un passante, che aveva notato i due litigare in via Posillipo ed era riuscito anche a prendere un pezzo della targa delle scooter su cui viaggiava la coppia.

La persona al telefono aveva spiegato che dai toni della discussione aveva temuto che di lì a poco si sarebbe arrivati all’aggressione e aveva quindi deciso di avvisare i carabinieri. Era riuscita a leggere la targa della motocicletta su cui erano i due, ma solo parzialmente. I militari, partendo da quei numeri, hanno esaminato i dati dei lettori ottici della zona e sono riusciti a individuare il mezzo

All’arrivo dei carabinieri i due stavano ancora litigando. E, proprio davanti ai militari che si stavano avvicinando, l’uomo ha aggredito la compagna. Col casco indossato le ha sferrato due testate al volto. È stato bloccato, arrestato e portato in camera di sicurezza in attesa di giudizio con l’accusa di lesioni gravi. Per la donna lesioni ritenute guaribili in sette giorni.

