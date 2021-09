Napoli, trovata borsa con resti di una donna. Il figlio confessa l’omicidio: “L’ho fatta a pezzi”

Tragedia a Pianura, nel comune di Marano nel napoletano. Un uomo ha confessato di aver ucciso l’anziana madre e averla fatta a pezzi e chiusa in un borsone. Resti umani – si legge sul Messaggero – sono stati trovati all’interno di una valigia di tela blu abbandonata sul ciglio di una strada circondata da faggi e castagni.

La donna risultava scomparsa da alcuni giorni. I militari hanno interrogato nella caserma di Bagnoli il figlio della signora. Si tratta di un uomo con problemi psichici e sembrerebbe anche di tossicodipendenza. Dopo molte insistenti domande, ha ammesso di avere ucciso la madre, che aveva 84 anni, di averla fatta a pezzi e di averli poi gettati in strada nella zona di via Marano Pianura, dove per ore sono stati cercati anche con l’aiuto di cani.

Nell’appartamento in cui madre e figlio vivevano insieme, i carabinieri avrebbero ritrovato tracce di sangue. La notizia del brutale omicidio ha sconvolto la comunità del quartiere dove la donna era conosciuta e benvoluta. Le dichiarazioni del figlio restano al vaglio degli inquirenti, proprio per via del suo stato di salute. Dalle sue parole sarebbero arrivate le indicazioni per trovare la borsa, che potrebbe contenere i resti della 85enne.