Cagliari: uccide la moglie a coltellate, poi confessa tutto. “Ho fatto una pazzia”

Un pensionato di Quartucciu, hinterland di Cagliari, ha ucciso la moglie e subito dopo ha chiamato il 118 e i carabinieri per confessare tutto: “Ho fatto una pazzia”, ha detto alle forze dell’ordine.

L’uomo, 67 anni, ha aperto la porta e mostrato ai carabinieri il corpo della moglie sessantenne, ancora grondante di sangue, per poi accasciarsi in stato confusionale su un divano. Nulla hanno potuto gli operatori dell’ambulanza giunti sul posto, perché la donna non respirava più.

“L’ho uccisa io”, ha ribadito il marito: ora si trova in caserma in stato di fermo per omicidio volontario, ma le cause del suo gesto sono ancora tutte da accertare. Secondo quanto raccontato dai vicini, non era raro che i due litigassero con toni molto violenti.

Inoltre la vittima soffriva di depressione, e il marito aveva difficoltà ad assisterla, innervosendosi spesso per la mancata cura della casa. Durante la lite di ieri, esplosa in cucina, il 67enne avrebbe lanciato alla donna una sedia mentre lei tentava di fuggire, poi l’ha raggiunta brandendo il coltello. La coppia ha tre figli. È attesa per domani l’autopsia.