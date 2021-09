Bronte, uccisa dal marito nel giorno della separazione: lo aveva denunciato meno di un anno fa

Uccisa dal marito nel giorno della separazione, meno di un anno dopo averlo denunciato per maltrattamenti. Ada Rotini, 46 anni, si era recata ieri mattina alla vecchia casa in cui abitava con il marito a Bronte, per raccogliere i suoi effetti personali. La donna, accompagnata da un anziano di cui faceva la badante, si sarebbe dovuta poi recare in comune per l’udienza di separazione consensuale. È stata invece raggiunta in strada dall’uomo, che l’ha colpita con circa dieci coltellate, prima di tentare di togliersi la vita con la stessa arma che ha usato per uccidere la moglie. Inutile il tentativo di salvarla da parte dell’anziano che era con lei, rimasto ferito al braccio mentre provava di frapporsi tra lei e l’assassino. “Asero continuava a sferrare decine di coltellate nonostante le urla mie e della sorella di Ada”, ha raccontato il novantenne.