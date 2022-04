Muore a 35 anni dopo un ritocco al seno fatto in casa: l’estetista fugge

Muore dopo un ritocco al seno fatto in casa: l’estetista fugge

Muore a 35 anni dopo un ritocco al seno fatto in casa: è quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 21 aprile a Maranello, in provincia di Modena, con la sedicente estetista che si è data alla fuga ed è tuttora ricercata dai carabinieri.

A causare il malore fatale per la donna sarebbe stata una puntura, una sorta di infiltrazione al seno per motivi estetici. Al momento del ritocco fai da te in casa erano presenti il marito della vittima e alcuni conoscenti, i quali avrebbero chiamato immediatamente i soccorsi, mentre l’estetista, una donna di nazionalità straniera che non si sa se fosse qualificata o meno, si è data immediatamente alla fuga.

A causare il decesso potrebbe essere stato uno shock anafilattico o un arresto cardiocircolatorio. Solamente i risultati dell’autopsia potranno chiarire le cause esatte della morte della donna.

Samantha Migliore, questo il nome della vittima 35enne, si era da poco risposata ed era sopravvissuta a un tentato omicidio da parte dell’ex fidanzata, che le aveva sparato alla testa.

Proprio alcuni giorni fa, la Corte d’Appello aveva confermato la pena di sette anni all’uomo responsabile del tentato femminicidio, che comunque non avrebbe nulla a che vedere con la tragedia avvenuta giovedì.