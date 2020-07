Multa di 900 euro perché viaggiava a 700 km/h: autovelox impazzito a Osimo

Riceve a casa una multa di 900 euro con l’autovelox perché viaggiava a 700 chilometri all’ora: “Guidava un missile?”

Multa esorbitante, di quasi 900 euro, ma quel che turba di più è la motivazione: una ragazza ha ricevuto a casa una multa per essere passata davanti all’autovelox fisso di Casanuove a 700 chilometri all’ora, un verbale assurdo inviato dalla polizia locale di Osimo nelle Marche. La denuncia è arrivata poi tramite social, come riporta il Corriere Adriatico: “Questo conducente è un pazzo scatenato, forse nemmeno con un missile riuscirebbe ad andare a 703 km/h. Il comando di polizia municipale ha delle responsabilità e deve controllare i verbali che spediscono”, così scrive Giovanni Strologo, ex consigliere comunale, sul gruppo del Comitato per il rispetto del Codice della Strada.

Strologo ha allegato anche la foto del verbale sui social e poi ha aggiunto il consiglio di “fare ricorso poiché la multa di 847 euro dovrà pagarla, e non accetti l’annullamento in autotutela. Gli verrà riconosciuto dal giudice di pace un adeguato indennizzo per il danno subito”.

