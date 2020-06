Scambiano le vigilesse per prostitute: cinque uomini multati a Viareggio

Cinque uomini sono stati multati a Viareggio per aver aver abbordato alcune vigilesse, che erano state scambiate per prostitute. L’incredibile vicenda è avvenuta venerdì 5 giugno ed è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno. Secondo quanto ricostruito, la polizia municipale stava svolgendo alcuni controlli anti-prostituzione in viale dei Tigli e in viale Kennedy a Torre del Lago. Alle attività di controllo partecipavano anche alcune vigilesse, vestite in abiti civiili. Proprio la presenza delle agenti nei luoghi solitamente frequentati dalle prostitute ha tratto in inganno alcuni automobilisti, che si sono fermati per contrattare la prestazione.

In meno di tre ore sono stati cinque gli uomini che, a bordo della propria auto, hanno rallentato il veicolo per fermarsi sul ciglio della strada per abbordare quelle che pensavano essere delle prostitute. Una volta tentato l’approccio, le vigilesse si sono qualificate hanno sanzionato i cinque uomini, la cui età va dai 21 agli 80 anni, con una multa di 300 euro, così come previsto dal regolamento comunale.

