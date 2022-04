Mino Raiola non è morto. A smentirlo è stato il diretto interessato che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Il mio attuale stato di salute per chi me lo chiedesse: sono incazzato visto che per la seconda volta in 4 mesi mi danno per morto. Ora sembra che sia anche in grado di resuscitare.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

La notizia, circolata nella tarda mattinata di giovedì 28 aprile e che non era stata confermata dalla famiglia, era stata precedentemente smentita da Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele dove Raiola sarebbe attualmente ricoverato: “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”.

Il 12 gennaio scorso erano trapelate indiscrezioni sulle sue condizioni di salute preoccupanti: era stato ricoverato e operato all’ospedale “San Raffaele” di Milano per una patologia polmonare non legata a un’infezione da Covid. Il suo staff, però, si affrettò a precisare che quelle cure a cui era stato sottoposto rientravano in un ciclo di controllo programmati da tempo, che – a dispetto di quanto rivelato dal quotidiano tedesco ‘Bild’ – non si trovava in terapia intensiva né era in pericolo di vita.